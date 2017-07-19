Sicurezza: Confcommercio, imprese presidio legalita', risorse anche per loro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - 'Apprezziamo l'attenzione del Governo sul tema della sicurezza, condizione fondamentale per la liberta' di impresa e la vivibilita' delle citta'. Le nostre imprese, che operano quotidianamente sui territori, rappresentano un presidio sociale di legalita'. Per questo motivo, alle misure di contrasto all'illegalita' occorre affiancare risorse dedicate a sostegno delle attivita' economiche che investono nei territori, anche potenziando le dotazioni tecnologiche di sicurezza e prevenzione'. Cosi' Patrizia Di Dio, vice presidente di Confcommercio con incarico alla politiche per la sicurezza. 'E' altrettanto importante rafforzare il presidio pubblico, anche attraverso strumenti come il poliziotto di quartiere, fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con cittadini e imprese in un'ottica di sicurezza partecipata. Sicurezza, sostegno alle imprese e presidio del territorio devono procedere insieme: perche' solo cosi' le citta' saranno piu' sicure, vive e attrattive', ha aggiunto.

