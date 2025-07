Sicurezza alimentare: Onu, peggiora situazione in Africa e Asia occidentale

Il vertice in Etiopia co-ospitato dall'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 28 lug - Lo scorso anno, a livello globale, le persone colpite dalla fame sono state 673 milioni (l'8,2% della popolazione mondiale, numero medio di una stima che oscilla tra 638 e 720 milioni), in calo dell'8,5% sul 2023 e dell'8,7% dal 2022. In crescita pero' nelle aree piu' critiche: l'Africa, con 307 milioni di affamati, oltre il 20% del totale, e i paesi dell'Asia occidentale, 39 milioni di persone, il 12,7% della popolazione. Lo indica il rapporto Onu sulla sicurezza alimentare redatto dalla Fao con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite presentato oggi ad Addis Abeba nel corso del vertice co-ospitato da Etiopia e Italia alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Di questo passo, indica il rapporto, nonostante i timidi progressi in altre aree, nel 2030 ci saranno ancora 512 milioni di persone cronicamente sottonutrite, il 60% delle quali in Africa. Nel 2024 l'insicurezza alimentare globale 'moderata o grave' (il livello appena precedente alla vera fame, che indica la mancanza di cibo adeguato durante una parte dell'anno) e' sceso di appena 0,4 punti dal 28,4 al 28% della popolazione mondiale totale, colpendo 2,3 miliardi di persone, 335 milioni in piu' del 2019 pre-pandemia e 683 piu' del 2015. Pochi progressi sono stati fatti sulla nutrizione infantile mentre crescono, altra faccia della medaglia delle sperequazione distributiva degli attuali sistemi alimentari, i bambini obesi, dal 5,3% del 2012 al 5,5% del 2024. Tra gli adulti, l'obesita' e' salita dal 12,1% al 15,8 per cento.

