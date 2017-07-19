Sicilia: via libera per realizzare primo impianto di produzione idrogeno verde -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - La tecnologia che sara' impiegata dal nascente impianto di Giammoro, finanziato con 10 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e' quella elettrolitica, per cui l'idrogeno viene separato dall'ossigeno presente nell'acqua attraverso macchinari alimentati con energia da fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico. 'Questa autorizzazione - commenta Savarino - segna un importante momento di passaggio per la Sicilia mentre ci muoviamo concretamente in direzione di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti e dell'utilizzo di combustibili fossili.

Ci siamo assicurati che l'esercizio dell'attivita' di Duferco, in una zona dismessa dell'agglomerato industriale di Giammoro, si svolga nel totale rispetto dell'ambiente e del territorio e per questo abbiamo predisposto un dettagliato piano di monitoraggio e controllo che vedra' coinvolta anche l'Arpa Sicilia. L'assessorato che guido ha impresso un'importante accelerazione alle politiche sulla sostenibilita' ambientale con azioni concrete e tangibili che influiranno sul futuro dei nostri figli'.

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