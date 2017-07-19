Sicilia: via libera alla progettazione connessione dighe Disueri-Cimia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Via libera alla progettazione del rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimia, per un importo di oltre 1,17 milioni di euro. L'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilita', Francesco Colianni, ha incontrato il team tecnico che ha presentato i rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio e il documento d'indirizzo alla progettazione dell'intervento. Si tratta di un passo decisivo per avviare il progetto, nell'ambito del potenziamento e dell'efficientamento della rete idrica siciliana, grazie ai fondi stanziati con la legge regionale n. 29/2025, che ha autorizzato la spesa complessiva di 6,28 milioni di euro per consentire la tempestiva progettazione degli interventi infrastrutturali sulle dighe.

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