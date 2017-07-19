Sicilia: via libera alla progettazione connessione dighe Disueri-Cimia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'Con queste risorse - commenta l'assessore Colianni - diamo concreto avvio alla progettazione di un'infrastruttura fondamentale per il comprensorio irriguo della piana di Gela. Il rifacimento dell'interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia consentira' di eliminare le perdite che da anni interessano la condotta e di recuperare volumi d'acqua preziosi in un momento in cui il tema delle risorse idriche impone alla Regione il massimo impegno su tutte le infrastrutture strategiche. Ringrazio il rup, i tecnici e i professionisti incaricati per il lavoro sin qui svolto e per la puntualita' con cui e' stato condotto il quadro conoscitivo dello stato dell'opera. Nei prossimi giorni, inoltre, la nostra programmazione si muovera' anche sull'avvio delle progettazioni per le interconnessioni Ancipa-Pozzillo e diga Villarosa-Olivo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-09-26 14:33:12 (0315)PA,INF 5 NNNN