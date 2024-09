Sicilia: via libera ai dissalatori per far fronte all'emergenza siccita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Al via l'utilizzo di dissalatori per far fronte all'emergenza siccita' in Sicilia. Lo ha deciso la Cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Nella riunione del pomeriggio, cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il viceministro all'Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo e il sottosegretario di Stato al DIPE Alessandro Morelli si e' deciso di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, Nicola Dell'Acqua, per procedere all'acquisizione e all'installazione di dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Questo consentira' di dimezzare i tempi della procedura.

Spesa prevista circa 100 milioni di euro finanziati con Fsc regionali, previo accordo Stato/Regioni.

