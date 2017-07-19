Sicilia: un mese e mezzo di tempo in piu' sul bando per rilancio Terme di Sciacca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - La Regione Siciliana da' un mese e mezzo di tempo in piu' agli operatori economici interessati a partecipare al nuovo bando per il rilancio e la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il dipartimento regionale delle Attivita' produttive ha pubblicato un decreto che differisce al prossimo 13 aprile alle ore 12 il termine per presentare proposte di partenariato pubblico-privato per un investimento complessivo di 50 milioni di euro, attraverso la formula della finanza di progetto. L'iniziativa prevede concessione, progettazione, esecuzione dei lavori e gestione dell'intero complesso termale. La decisione della proroga si e' resa necessaria dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio scorso (causa C810/24), che ha modificato il quadro normativo di riferimento del project financing.

