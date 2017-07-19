Sicilia: tre avvisi da 4 milioni per imprese, associazioni ed enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - La Regione Siciliana rafforza il sostegno al sistema produttivo e lancia 'Sicilia che piace 2026', il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell'Isola. L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'assessorato delle Attivita' produttive, e' rafforzare la competitivita' delle filiere strategiche del territorio valorizzandole attraverso eventi, manifestazioni e attivita' di comunicazione: dall'agroalimentare all'artigianato, dalla moda alla nautica, dall'oreficeria alle nuove tecnologie. Le iniziative finanziabili dovranno contribuire ad accrescere la notorieta' e la riconoscibilita' dei prodotti siciliani, favorendone la presenza sui mercati regionali, nazionali e internazionali.

