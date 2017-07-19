Sicilia: task force per monitorare casi difterite e vaccinazioni pediatriche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Una task force che avra' il compito di monitorare eventuali casi di difterite e di proporre interventi non solo per limitare la circolazione del batterio sul territorio regionale siciliano ma anche per aumentare la diffusione delle vaccinazioni pediatriche in generale. A istituire il gruppo di lavoro e' stato l'assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, con un decreto che ha firmato questo pomeriggio. L'iniziativa arriva a pochi giorni dalla morte di una bambina di quattro anni proprio per sospetta difterite. 'Gli episodi recenti - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - ci impongono di intervenire in maniera ancora piu' mirata e tempestiva per salvaguardare la salute dei nostri bambini. Le istituzioni hanno il dovere di fare tutto cio' che e' possibile per tutelarli. Per questo, abbiamo voluto coinvolgere esperti del settore, con l'obiettivo di rafforzare le strategie regionali di prevenzione e aumentare le coperture vaccinali'.

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