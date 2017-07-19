Sicilia: task force per monitorare casi difterite e vaccinazioni pediatriche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - La task force monitorera' l'evoluzione del sospetto cluster epidemico di difterite e predisporra' un piano di interventi straordinari per limitare l'eventuale circolazione del batterio. Inoltre, proporra' iniziative per raggiungere la copertura ottimale per le vaccinazioni obbligatorie e per quelle del Piano vaccinale regionale, nella fascia di eta' 0-24 mesi, ma anche per le coperture riferite al primo richiamo vaccinale previste per la fascia 5-6 anni e legate all'accesso alla prima classe della scuola primaria. Particolare attenzione sara' data alle vaccinazioni contro il morbillo, alla luce di un aumento della circolazione del virus segnalato dall'Istituto superiore di sanita' e dai bollettini epidemiologici nazionali.

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(RADIOCOR) 29-08-26 16:41:44 (0313)SAN,PA 5 NNNN