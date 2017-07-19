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            Sicilia: Tamajo, con hub Patic di Palermo costruiamo il futuro Regione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'Con il Palermo Technology Innovation Center vogliamo creare un ecosistema solido e competitivo capace di trattenere talenti e attrarre investimenti in Sicilia. Puntare sull'innovazione significa costruire opportunita' concrete per i giovani e sostenere la crescita delle nostre imprese in un mercato sempre piu' globale'. Cosi' l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Edy Tamajo, commenta la nascita nel capoluogo di Patic, il nuovo hub dedicato allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e imprenditoriale, finanziato dalla Regione Siciliana e promosso dalla societa' Sispi. Sostenendo la nascita e la crescita di startup ad alto potenziale e accompagnando la trasformazione digitale, il progetto punta a rafforzare l'ecosistema locale dell'innovazione. Al centro dell'iniziativa c'e' una piattaforma digitale per favorire networking, collaborazione e scambio di competenze tra startup, imprese, investitori, istituzioni e centri di ricerca.

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            (RADIOCOR) 28-03-26 14:52:10 (0352)PA 5 NNNN

              


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