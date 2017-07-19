Sicilia: stanziati 300mila euro per progetti di mediazione linguistica -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - 'Anche questa misura si inserisce nel quadro delle politiche di inclusione avviate dal governo Schifani - afferma l'assessore Mimmo Turano - Grazie a questo contributo gli istituti potranno avviare un servizio utile a rafforzare il dialogo scuola-famiglia, laddove le barriere linguistiche possono rappresentare un limite. Questo intervento non solo contribuisce a una maggiore inclusione degli studenti di nazionalita' straniera, ma rientra nel novero delle azioni dell'assessorato messe in campo per contrastare anche il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere il pieno successo formativo di tutti gli alunni, nessuno escluso'.
