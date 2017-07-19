Sicilia: stanziati 1,9 mln per fronteggiare emergenza sisma e frana Catanese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - La Regione siciliana ha stanziato circa 1,9 milioni di euro per superare l'emergenza provocata dal sisma del 4 marzo che ha colpito i Comuni di Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia e per gestire il fenomeno franoso nel territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. Per tutti questi territori, lo scorso 10 marzo, era gia' stato dichiarato lo stato di crisi ed emergenza regionale per la durata di dodici mesi.

'Attingendo a diversi capitoli di spesa - sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani - abbiamo reperito le risorse necessarie ad affrontare l'emergenza e mettere in sicurezza gli edifici e sostenere le amministrazioni locali, i residenti e le imprese del territorio che hanno subito danni alle abitazioni o alle loro attivita'. Il mio governo e' al fianco dei territori colpiti, non lasceremo solo nessuno'.

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