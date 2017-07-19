Sicilia: stanziati 1,9 mln per fronteggiare emergenza sisma e frana Catanese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - A seguito della ricognizione dei danni, affidata al commissario delegato, il capo del Genio civile di Catania Gaetano Laudani, il dipartimento della Protezione civile regionale ha quantificato in un milione e 328 mila euro la cifra necessaria per la copertura dei primi interventi nei Comuni colpiti dal sisma. In particolare 270 mila euro da destinare all'autonoma sistemazione di nove residenze private; 508 mila euro per la riparazione dei danni al Palazzo municipale di Santa Maria di Licodia; 550 mila euro per gli interventi nella chiesa Santa Barbara di Ragalna. Stimati in oltre 650mila euro, invece, gli importi necessari a fronteggiare l'emergenza a Motta Sant'Anastasia, tra i quali i contributi per sostenere la popolazione e le attivita' produttive, le spese per le demolizioni dei fabbricati pericolanti, per la messa in sicurezza di edifici a ridosso della frana e per la perimetrazione dell'area interessata.

com-Dca.

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