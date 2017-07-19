Sicilia: seicentomila euro per la conservazione del patrimonio librario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Ammontano a 600 mila euro le risorse destinate dall'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identita' siciliana alla conservazione dei beni librari, all'acquisto di pubblicazioni e di attrezzature per migliorare la funzionalita' delle biblioteche dell'isola aperte al pubblico. 'Ancora una volta puntiamo sulla valorizzazione delle biblioteche siciliane - afferma l'assessore Francesco Paolo Scarpinato - e cerchiamo di incentivarne e migliorarne la fruizione. Rappresentano spazi di crescita, di scambio, di dialogo e di confronto e investire sul loro patrimonio librario e sulla loro funzionalita' significa rafforzare un presidio culturale importante, soprattutto per i giovani'.

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