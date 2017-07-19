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            Sicilia: seicentomila euro per la conservazione del patrimonio librario -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il decreto assegna i contributi suddividendoli per provincia e disciplina la destinazione delle risorse per la conservazione del patrimonio librario, l'acquisto di pubblicazioni e di attrezzature. Le risorse sono cosi' ripartite: 80mila euro ad Agrigento, 24mila euro a Caltanissetta, 100mila euro a Catania, 41mila euro a Enna, 100mila euro a Messina, 70mila euro a Palermo, 45mila euro a Ragusa, 69mila euro a Siracusa e 70mila euro a Trapani.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 16:51:20 (0344)PA 5 NNNN

              


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