Sicilia: seicentomila euro per la conservazione del patrimonio librario -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il decreto assegna i contributi suddividendoli per provincia e disciplina la destinazione delle risorse per la conservazione del patrimonio librario, l'acquisto di pubblicazioni e di attrezzature. Le risorse sono cosi' ripartite: 80mila euro ad Agrigento, 24mila euro a Caltanissetta, 100mila euro a Catania, 41mila euro a Enna, 100mila euro a Messina, 70mila euro a Palermo, 45mila euro a Ragusa, 69mila euro a Siracusa e 70mila euro a Trapani.

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