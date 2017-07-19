Sicilia: Schifani, entro 2028 operativi termovalorizzatori di Palermo e Catania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Palermo e di Catania, un traguardo storico per la Sicilia'.

Ad annunciarlo e' stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 'Abbiamo gia' avviato la fase di progettazione - ha aggiunto Schifani, che e' commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti - e il prossimo passaggio sara' la pubblicazione dei bandi da parte di Invitalia. Dall'avvio dei lavori, sara' poi necessario circa un anno e mezzo per il completamento delle opere'. Entro il 30 aprile, infatti, verranno consegnati i progetti di fattibilita' tecnico-economica (Pfte) dei due impianti e a seguire saranno richiesti i pareri e la valutazione di impatto ambientale. Ottenuto il via libera partiranno le gare pubbliche, con aggiudicazione entro gennaio dell'anno prossimo. I lavori partiranno entro aprile 2027 con l'obiettivo finale di arrivare nel 2028 all'inaugurazione dei due termovalorizzatori.

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