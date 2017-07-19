Sicilia: riprogrammati oltre 45 mln fondi Fsc per porti, strade, dighe

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Oltre 45 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture portuali e viarie siciliane e per il restauro dell'ex Manifattura Tabacchi di Comiso, in provincia di Ragusa. Il governo regionale, su indicazione del presidente Renato Schifani, ha approvato la proposta di riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-27, destinando le risorse a sette interventi che fanno capo, rispettivamente, all'assessorato delle Infrastrutture e mobilita', dell'Energia e pubblica utilita' e a quello dei Beni culturali e dell'identita' siciliana. 'Con questa riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione - afferma il presidente Schifani - continuiamo a investire in opere strategiche per la crescita della Sicilia.

Porti piu' sicuri ed efficienti e collegamenti stradali moderni significano maggiori opportunita' per i territori, sostegno alle attivita' produttive e servizi piu' efficienti per cittadini e imprese. Il nostro governo prosegue con determinazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, trasformandole in cantieri e infrastrutture capaci di rafforzare la competitivita' dell'Isola e di ridurre i divari territoriali'.

com-Dca.

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