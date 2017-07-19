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            Sicilia: riprogrammati oltre 45 mln fondi Fsc per porti, strade, dighe -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Nel dettaglio, per quanto riguarda gli interventi che riguardano l'assessorato delle Infrastrutture, saranno finanziati con 12,4 mln i lavori per la messa in sicurezza del porto dell'isola di Marettimo (comune di Favignana, in provincia di Trapani), a sud del centro abitato. Il progetto, gia' pronto per l'appalto, riguarda lo scalo nuovo del bacino portuale per il trasporto di mezzi e passeggeri. Previsti, fra l'altro, il prolungamento del molo e il rinnovamento dello strato di protezione esterno. Con 10,9 mln sara' realizzato l'intervento di dragaggio del fondale del porto di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, il cui progetto e' gia' esecutivo. L'approdo e' stato oggetto di importanti lavori, che ora risultano ultimati, ma potra' tornare del tutto agibile soltanto dopo l'opera di dragaggio. Previste inoltre manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della banchina San Pietro nel porto di Sciacca, in provincia di Agrigento, (4 mln l'importo) e la riqualificazione della strada intercomunale Sp 45, lotto 1 da via Logge a piano Corte, nel comune di Ficarra (Messina), con lavori di potenziamento e di miglioramento della sicurezza (7,9 mln).

            com-Dca.

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