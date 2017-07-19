Sicilia: Regione si candida a far parte alleanza europea dei semiconduttori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - La Regione Siciliana compie un nuovo passo nel rafforzamento del proprio ruolo nella microelettronica. L'assessorato delle Attivita' produttive ha formalizzato la richiesta di adesione della Sicilia all'Alleanza europea delle Regioni dei semiconduttori (Esra), la rete che riunisce le Regioni maggiormente impegnate nello sviluppo di questo settore. La candidatura nasce dalla volonta' di valorizzare l'ecosistema siciliano e, in particolare, il polo di Catania, rafforzando allo stesso tempo la partecipazione della Regione alla definizione delle politiche sui semiconduttori, sulle competenze e sulla sovranita' tecnologica. Al centro della candidatura c'e' il polo catanese della microelettronica, dove STMicroelectronics sta sviluppando il progetto 'Campus SiC', con un nuovo impianto integrato dedicato ai dispositivi di potenza in carburo di silicio. Il programma e' sostenuto da un accordo di programma tra Regione Siciliana, ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia e STMicroelectronics, con un cofinanziamento pubblico complessivo di circa 2 miliardi di euro, dei quali fino a 300 milioni di euro a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027, priorita' Step.

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