Sicilia: Regione si candida a far parte alleanza europea dei semiconduttori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - A rafforzare l'ecosistema e' anche il progetto Pilot Line Microchip (PL4-WBG) di Catania, una delle quattro linee pilota approvate nell'ambito del Chips Act europeo, dedicata ai semiconduttori di potenza e a radiofrequenza 'wide-bandgap'.

Il progetto e' sostenuto da un accordo istituzionale tra Regione Siciliana, Comune di Catania e Consiglio nazionale delle ricerche che e' anche l'ente coordinatore. La strategia regionale poggia inoltre sugli strumenti Step Sicilia e S3 Sicilia 2021-2027, attraverso i quali la Regione punta a indirizzare risorse europee verso investimenti produttivi nelle tecnologie strategiche e a rafforzare il raccordo tra imprese, universita' e sistema della ricerca.

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