Sicilia: Regione pubblica l'avviso del Piano fiere e mercati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Favorire l'export, accompagnare le filiere produttive siciliane nei percorsi di crescita internazionale e aumentare la competitivita' del sistema economico regionale. Sono questi gli obiettivi di un avviso pubblicato dall'assessorato regionale delle Attivita' produttive, relativo al Piano fiere e mercati internazionali. L'avviso e' rivolto alle micro, piccole e medie imprese, ai consorzi, ai distretti produttivi, alle reti di imprese e alle startup innovative, che potranno partecipare a eventi fieristici, missioni commerciali e iniziative di promozione coordinate da marzo a dicembre 2026. Le azioni previste includono attivita' di scouting, incontri 'B2B', missioni outgoing e incoming, servizi di orientamento e campagne di visibilita' sui mercati esteri. La dotazione finanziaria e' di 3 milioni di euro.

