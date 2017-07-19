Sicilia: Regione oltre l'obiettivo di spesa Ps Pac 2026'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'E' stato autorizzato il pagamento degli anticipi relativi agli interventi di 'Produzione integrata' Sra 01 e 'Indennita' compensativa' Srb 01-02-03, nell'ambito del Piano strategico della Pac 2023/2027, per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro'. Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana, Luca Sammartino.
'L'Amministrazione regionale, cosi', supera abbondantemente non solo l'obiettivo di spesa previsto per la Sicilia per il 2026 relativamente all'attuale programmazione, ma lo fa anche con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre, confermando la piena capacita' di utilizzo delle risorse comunitarie destinate al comparto agricolo siciliano. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro costante e puntuale delle strutture del dipartimento regionale', ha aggiunto Sammartino.
com-Dca.
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