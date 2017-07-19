Sicilia: Regione oltre l'obiettivo di spesa Ps Pac 2026' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Aver superato ampiamente l'obiettivo fissato per quest'anno non e' solo un dato tecnico-amministrativo - aggiunge l'assessore - ma un segnale concreto dell'attenzione che il governo Schifani riserva a un settore strategico per l'economia e l'identita' della nostra Isola. Dietro questi numeri ci sono migliaia di aziende agricole che grazie a questi anticipi possono programmare con maggiore serenita' la propria attivita', persone che con il proprio lavoro ogni giorno contribuiscono alla vitalita' di una filiera di eccellenza del nostro territorio. Voglio rivolgere un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto con rigore e tempestivita': un risultato che premia la serieta' e la capacita' di programmazione, e che continueremo a perseguire per garantire liquidita' e certezze alle nostre imprese agricole'.

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