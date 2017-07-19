Sicilia: Regione finanzia 26 progetti sull'invecchiamento attivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Cinquecentomila euro per finanziare 26 progetti sull'invecchiamento attivo in Sicilia. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato la graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico a sostegno delle iniziative promosse dagli enti del Terzo settore nell'ambito del Fondo nazionale per le Politiche della famiglia 2024. L'intervento rientra nell'Azione 3 'Invecchiamento attivo' e sostiene iniziative per migliorare la qualita' della vita delle persone anziane, favorendone la partecipazione alla vita sociale e culturale delle comunita'. I progetti prevedono attivita' di socializzazione e aggregazione, laboratori culturali e ricreativi, percorsi di educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita, iniziative di attivita' motoria, programmi di inclusione digitale per ridurre il divario tecnologico, occasioni di volontariato e cittadinanza attiva, nonche' interventi per contrastare la solitudine e l'isolamento sociale, valorizzando il ruolo degli over 65 come risorsa per il territorio e favorendo il dialogo tra le generazioni.

com-Dca.

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