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            Sicilia: Regione finanzia 26 progetti sull'invecchiamento attivo -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Con questo finanziamento - dichiara l'assessore Nuccia Albano - confermiamo l'impegno della Regione nel sostenere politiche che mettano al centro la persona anziana, riconoscendone il valore sociale, culturale e umano. L'invecchiamento attivo significa promuovere opportunita' di partecipazione, socializzazione e benessere, contrastando l'isolamento e valorizzando il contributo che gli over 65 continuano a offrire alle nostre comunita'. Grazie a questi progetti nasceranno sul territorio esperienze capaci di rafforzare i legami sociali, favorire l'autonomia personale e costruire comunita' sempre piu' inclusive e solidali. Ringrazio gli enti del Terzo settore che, con la qualita' delle proposte presentate, dimostrano ancora una volta di essere partner fondamentali nella costruzione di una rete di servizi sempre piu' vicina ai bisogni dei cittadini'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 16:47:56 (0342)SAN,PA 5 NNNN

              


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