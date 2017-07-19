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            Sicilia: Regione e Guardia costiera firmano protocollo per sicurezza coste

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Siglato un protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e il Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Una collaborazione che permettera' alle due istituzioni di cooperare in maniera attiva e concreta per la tutela e lo sviluppo degli oltre 1.600 chilometri di costa dell'isola.

            L'intesa, della durata di tre anni (rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata), si concentra sulla sicurezza delle attivita' marittime costiere e balneari, sulla gestione integrata delle coste attraverso iniziative di conservazione e valorizzazione del litorale e degli spazi marittimi, nonche' sull'organizzazione congiunta di iniziative in occasione della Giornata nazionale ed europea del Mare e di altri eventi dedicati alla promozione della cultura e del rispetto dell'ambiente marino e costiero.

            Fulcro della collaborazione interistituzionale saranno i presidi marittimi delle Capitanerie di porto presenti in Sicilia. Il protocollo prevede, infatti, la possibilita' di realizzare interventi infrastrutturali per rendere piu' efficienti queste strutture e di potenziare le dotazioni del parco navale.

            com-Dca.

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