Sicilia: Regione e Guardia costiera firmano protocollo per sicurezza coste -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'Il mare e il paesaggio costiero - afferma il presidente della Regione Renato Schifani - rappresentano l'identita' piu' autentica della Sicilia e costituiscono una risorsa strategica per il suo sviluppo economico. E' priorita' del mio governo continuare a investire nella loro tutela e valorizzazione.

Quando il ciclone Harry ha investito le nostre coste, siamo intervenuti tempestivamente a sostegno dei territori colpiti e delle imprese, per permettere loro di rialzarsi e ripartire. Il protocollo siglato oggi con la Guardia costiera va in questa direzione e permettera' di rendere ancora piu' efficace l'azione delle istituzioni per la cura e la valorizzazione di questo immenso patrimonio naturale. Il cambiamento climatico ci impone di cambiare mentalita', di avere una progettualita' e di collaborare a tutti i livelli'.

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