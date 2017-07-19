Sicilia: Regione assegna 14.550 voucher sport a giovani per stagione 2026/27

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Saranno oltre 14.500 i giovani siciliani fra i 6 e i 16 anni che potranno svolgere attivita' sportiva con il sostegno della Regione Siciliana. L'assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione ha pubblicato il decreto con la graduatoria dei beneficiari, suddivisi per provincia e per associazione di appartenenza, che otterranno il voucher di 50 euro al mese istituito dal governo Schifani per dare l'opportunita' di praticare una disciplina sportiva ai ragazzi e alle ragazze di famiglie con un reddito Isee non superiore ai 12 mila euro. I 6 milioni (3 per l'esercizio finanziario 2026 e 3 per il 2027) messi a disposizione dalla legge di Stabilita' regionale consentono di assegnare 14.550 voucher, ripartiti su base provinciale in proporzione alla popolazione giovanile, e coprire i corsi e le attivita' sportive che si svolgeranno dal primo settembre 2026 al 30 aprile 2027. Il 3% delle risorse e' destinato alla copertura delle spese dell'attivita' istruttoria gestita dai comitati regionali delle federazioni e degli enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

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