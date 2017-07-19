Sicilia: Regione assegna 14.550 voucher sport a giovani per stagione 2026/27 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'Le graduatorie 2026/2027 - afferma l'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata - confermano lo straordinario successo dei voucher sportivi, misura strategica introdotta dalla legge regionale 2 del 2023.

Questo governo ha creduto fin da subito nel provvedimento, garantendo risorse in costante aumento. L'iniziativa si e' dimostrata un volano di inclusione e benessere, permettendo ai ragazzi dai 6 ai 16 anni di fare sport nelle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte a Coni e Cip.

Un investimento concreto sul futuro, sulla salute e sui valori dell'integrazione. Il nostro impegno resta quello di continuare a incrementare le risorse a disposizione per rispondere alla crescita costante delle domande'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-08-26 16:05:01 (0321)PA 5 NNNN