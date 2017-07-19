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            Sicilia: pubblicato decreto concessione contributi Piani urbanistici generali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'Urbanistica della regione siciliana che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi pari a un milione di euro in favore dei consorzi di Comuni, delle Citta' metropolitane e dei Comuni siciliani per sostenere le spese per la redazione dei Piani urbanistici generali (Pug) per l'anno 2026. 'Con questo provvedimento - afferma l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino - diamo attuazione all'impegno dell'assessorato e del governo Schifani per una pianificazione efficace e moderna del territorio siciliano, per promuoverne uno sviluppo ordinato, sostenibile e coerente. Un passo concreto a sostegno degli enti locali in questo complesso processo'.

            Le risorse messe a disposizione dall'ultima legge di Stabilita' consentiranno di contribuire alla redazione, alla revisione e alla rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici affidati a professionisti, cosi' come previsto dalla legge di riforma urbanistica.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-03-26 14:33:34 (0303)PA 5 NNNN

              
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