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            Sicilia: pubblicato decreto concessione contributi Piani urbanistici generali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - In particolare, vengono definite tre fasce di contributi sulle spese ritenute ammissibili, in relazione alla dimensione dei Comuni: 45 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e una superficie territoriale inferiore a 30 chilometri quadrati; 55 mila euro per quelli con popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti e per quelli con popolazione inferiore a 30 mila abitanti ma con superficie superiore a 30 kmq; 65 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Le richieste di contributo saranno valutate sulla base di alcuni criteri di priorita': Comuni che decidono di redigere il Pug in forma associata, vetusta' dello strumento urbanistico vigente, dimensione demografica, stato di avanzamento del Pug.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-03-26 14:33:51 (0304)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Generali 33,35 -1,21 17.39.08 33,32 34,42 33,99


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