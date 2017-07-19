Sicilia: pubblicato decreto concessione contributi Piani urbanistici generali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - In particolare, vengono definite tre fasce di contributi sulle spese ritenute ammissibili, in relazione alla dimensione dei Comuni: 45 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e una superficie territoriale inferiore a 30 chilometri quadrati; 55 mila euro per quelli con popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti e per quelli con popolazione inferiore a 30 mila abitanti ma con superficie superiore a 30 kmq; 65 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Le richieste di contributo saranno valutate sulla base di alcuni criteri di priorita': Comuni che decidono di redigere il Pug in forma associata, vetusta' dello strumento urbanistico vigente, dimensione demografica, stato di avanzamento del Pug.

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