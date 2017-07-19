Sicilia: pubblicato avviso contributi indennita' amministratori dei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - I Comuni siciliani che hanno adeguato alle disposizioni nazionali le indennita' di funzione degli amministratori locali possono chiedere alla Regione i contributi per garantirsi parte della copertura finanziaria. L'avviso per il riparto dei fondi relativi al 2026 e' stato pubblicato dal dipartimento delle Autonomie locali e fissa al 31 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande. Le risorse per quest'anno ammontano complessivamente a 6 milioni di euro, la stessa cifra che l'ultima legge di Stabilita' ha stanziato anche per il 2027 e per il 2028. La ripartizione avverra' in base ai criteri definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'aprile scorso.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-09-26 15:21:36 (0332)PA 5 NNNN