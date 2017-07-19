Sicilia: pubblicato avviso contributi indennita' amministratori dei Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'L'adeguamento delle indennita' degli amministratori locali siciliani, che possono essere parificate a quelle del resto d'Italia - commenta l'assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Ingala - e' una scelta che l'Assemblea regionale siciliana ha ritenuto meritevole e che trova sostegno da parte del governo Schifani. La Regione sta facendo la propria parte, alleggerendo i bilanci dei Comuni che faranno richiesta dei contributi. Invito dunque gli enti, che con propria delibera hanno adeguato le indennita', a non perdere questa opportunita' e a inviare le domande nei tempi previsti'.

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