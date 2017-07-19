Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: pubblicato avviso concessione incentivi regionali lavoro agile

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - E' stato pubblicato sul sito dell'Irfis l'avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto 'South working' della regione Siciliana. Diventa cosi' operativa la misura introdotta per favorire la permanenza o il rientro nell'isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d'Italia o in Paesi stranieri, anche extra Ue, e istituita con la legge 1/2026 dello scorso gennaio.

            'Vogliamo sfruttare - dice il presidente della Regione Renato Schifani, che ha anche l'interim del Lavoro - le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie informatiche e digitali per fare in modo che tante giovani risorse siciliane, andate all'estero per inseguire la loro vocazione professionale, possano tornare e svolgere qui il loro lavoro, ma anche per evitare che altri vadano via per lo stesso motivo.

            Consentiamo loro di lavorare in Sicilia mantenendo il rapporto con la propria azienda con sede fuori dall'Isola o all'estero'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 19-04-26 12:31:43 (0243)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.