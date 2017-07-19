Sicilia: pubblicato avviso concessione incentivi regionali lavoro agile
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - E' stato pubblicato sul sito dell'Irfis l'avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto 'South working' della regione Siciliana. Diventa cosi' operativa la misura introdotta per favorire la permanenza o il rientro nell'isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d'Italia o in Paesi stranieri, anche extra Ue, e istituita con la legge 1/2026 dello scorso gennaio.
'Vogliamo sfruttare - dice il presidente della Regione Renato Schifani, che ha anche l'interim del Lavoro - le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie informatiche e digitali per fare in modo che tante giovani risorse siciliane, andate all'estero per inseguire la loro vocazione professionale, possano tornare e svolgere qui il loro lavoro, ma anche per evitare che altri vadano via per lo stesso motivo.
Consentiamo loro di lavorare in Sicilia mantenendo il rapporto con la propria azienda con sede fuori dall'Isola o all'estero'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 19-04-26 12:31:43 (0243)PA 5 NNNN