Sicilia: pubblicati due avvisi per pulire e attrezzare le spiagge dell'isola

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Spiagge libere siciliane piu' pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivolti all'utenza. Un primo avviso riguarda il sostegno agli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree del demanio marittimo, ricadenti nei territori comunali e nelle aree protette; l'altro e' rivolto alla valorizzazione e all'incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate per promuovere la sostenibilita' ambientale e il paesaggio.

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