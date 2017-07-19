Sicilia: pubblicati due avvisi per pulire e attrezzare le spiagge dell'isola -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'Mai nessun governo regionale prima di noi - dice l'assessore all'Ambiente, Giusi Savarino - aveva investito cosi' tanto sulle spiagge. Abbiamo destinato complessivamente un milione di euro all'avviso per la pulizia degli arenili demaniali; altri 5 milioni di euro costituiscono invece la dotazione finanziaria di quello per rendere le nostre spiagge libere piu' attrezzate: le amministrazioni comunali possono infatti programmare interventi che riguardano l'accessibilita', i percorsi ecosostenibili, iniziative a favore del plastic free, docce e servizi igienici, aree fitness e spazi ludici per i bambini, aree pet friendly, e tutta una serie di servizi, fra cui info point e parcheggi, che possono essere offerti ai nostri cittadini e ai turisti. Rendendo piu' attrattive le nostre spiagge potremo conquistare piu' bandiere blu, lilla e verdi. Questo significherebbe avere maggiori risorse da investire sulle coste e una grande promozione per i nostri litorali'.

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