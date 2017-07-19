Sicilia: pubblicata la graduatoria provvisoria del bando 'Digit Imprese'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Ammonta a 13,5 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando 'Digit Imprese', la misura della Regione Siciliana destinata a rafforzare la capacita' innovativa delle piccole e medie imprese dell'Isola. Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria sono 156 i progetti ammessi a finanziamento, nell'ambito dell'azione 1.1.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

L'intervento sostiene programmi integrati finalizzati a incrementare la competitivita' delle imprese attraverso servizi specialistici ad alto contenuto tecnologico e strategico, favorendo l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa, oltre alla transizione digitale e green. E' possibile finanziare la tutela e la valorizzazione della proprieta' intellettuale e industriale, l'inserimento temporaneo di personale altamente qualificato proveniente da organismi di ricerca e grandi imprese, consulenze specialistiche per l'innovazione tecnologica, servizi di accompagnamento strategico, accesso a infrastrutture di sperimentazione e collaudo e attivita' finalizzate all'ottenimento di certificazioni.

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