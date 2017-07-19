Sicilia: pubblicata la graduatoria provvisoria del bando 'Digit Imprese' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'Con una dotazione di 13,5 milioni di euro sosteniamo concretamente 156 imprese siciliane, che hanno scelto di investire nell'innovazione come leva di crescita e di competitivita' - dichiara l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Edy Tamajo - Il nostro obiettivo e' quello di accompagnare il tessuto produttivo siciliano verso un modello di sviluppo sempre piu' moderno, capace di creare valore, occupazione qualificata e nuove opportunita' sui mercati nazionali e internazionali. Questo bando non finanzia l'acquisto di beni materiali, ma mette al centro le competenze, la ricerca, il trasferimento tecnologico e il patrimonio di conoscenze delle imprese. Sostenere consulenze altamente specialistiche, l'introduzione di professionalita' qualificate e la tutela della proprieta' intellettuale significa investire nella capacita' delle aziende di innovare in maniera strutturale e duratura'.

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