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            Sicilia: pubblicata la graduatoria del bando 'Sicilia che Piace'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - Il dipartimento delle Attivita' Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali che hanno partecipato al bando 'Sicilia che Piace', per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio e delle eccellenze siciliane. Su 211 progetti presentati sono 97 quelli ritenuti finanziabili, 87 sono quelli ammissibili, mentre 27 sono stati esclusi o ritenuti non finanziabili.

            'Con questo intervento continuiamo a sostenere i territori e le loro eccellenze - afferma l'assessore alle Attivita' produttive Edy Tamajo - parliamo di risorse importanti che consentono ai Comuni di investire nella promozione, nell'organizzazione di eventi e nella valorizzazione dell'identita' siciliana, con ricadute dirette sul turismo e sull'economia dei territori'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 03-05-26 17:44:46 (0332)PA 5 NNNN

              


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