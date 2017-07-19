Sicilia: pubblicata la graduatoria del bando 'Open innovation'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Con l'approvazione della graduatoria provvisoria dell'avviso Open Innovation Sicilia compiamo un ulteriore passo concreto verso la costruzione di una Sicilia sempre piu' innovativa e competitiva. Vogliamo creare le condizioni affinche' imprese, startup, universita' e centri di ricerca possano lavorare insieme, condividere competenze e trasformare le idee in opportunita' di crescita e sviluppo per il territorio'. Lo dice l'assessore regionale alle Attivita' produttive, Edy Tamajo, commentando l'esito del bando finanziato nell'ambito dell'Azione 1.1.3 del Fesr Sicilia 2021-2027.

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