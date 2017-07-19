Sicilia: pubblicata la graduatoria del bando 'Open innovation' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'L'innovazione - prosegue l'assessore - rappresenta una leva strategica per rendere il nostro sistema economico piu' forte, attrattivo e capace di affrontare le sfide dei mercati. Il governo Schifani continua a investire con decisione sulle aziende e sugli strumenti che favoriscono la collaborazione, il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove progettualita' ad alto valore aggiunto. Le risorse europee devono tradursi in opportunita' concrete per il tessuto produttivo siciliano e per i giovani che scelgono di fare impresa nella nostra regione. Il nostro obiettivo - conclude Tamajo- e' fare della Sicilia un punto di riferimento per chi investe in ricerca, innovazione e sviluppo. Continueremo a utilizzare al meglio le risorse per costruire un'economia sempre piu' dinamica, sostenibile e capace di creare valore e occupazione'.

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