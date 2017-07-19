Sicilia: proroga concessioni demanio marittimo diverse da turistico-ricreative

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - I titolari di concessioni demaniali marittime della Regione Siciliana per finalita' diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristica e attivita' commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell'anno. Un decreto firmato dall'assessore al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, prevede l'estensione fino al 31 dicembre per gli attuali concessionari che ne faranno domanda. I provvedimenti non saranno automatici ma si potranno ottenere solo su richiesta e solo dopo le verifiche, da parte dell'assessorato, sulla regolarita' amministrativa-contabile e sui requisiti soggettivi e antimafia.

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