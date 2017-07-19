Sicilia: oltre 57 milioni per le persone con disabilita' gravissima

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Con l'impegno di oltre 57 milioni di euro, l'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali della Sicilia paghera' i contributi di giugno 2026 alle persone con disabilita' gravissima e anticipera' i benefici economici di luglio e agosto 2026. 'Anche quest'anno - dice l'assessore Nuccia Albano - abbiamo ritenuto opportuno anticipare l'erogazione dei contributi durante le vacanze estive per garantire alle persone con disabilita' gravissima e alle loro famiglie la disponibilita' di risorse necessaria per affrontare con maggiore serenita' questo periodo dell'anno. Un ulteriore segnale della grande attenzione del governo regionale nei confronti delle fasce piu' fragili della popolazione'. Nel dettaglio, l'assessorato ha impegnato la somma di 57.730.276 euro, a valere sul 'Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza'.

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(RADIOCOR) 19-07-26 15:12:49 (0310)SAN,PA 5 NNNN