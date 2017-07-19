Sicilia: oltre 13 mln per investimenti e liquidita' al commercio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - L'intervento si articola in due linee di finanziamento pensate per accompagnare le imprese sia nella crescita strutturale sia nella gestione della liquidita'. Da un lato, i finanziamenti per gli investimenti sostengono programmi di sviluppo aziendale: dall'ammodernamento degli impianti alla riconversione delle attivita'. Dall'altro, la linea dedicata al capitale circolante consente di coprire i fabbisogni finanziari legati alla gestione operativa, in una fase in cui l'accesso al credito resta un fattore critico per molte realta' produttive. Entrambe prevedono condizioni particolarmente favorevoli: finanziamenti a tasso agevolato con un tetto massimo dello 0,25% annuo, concessi in regime 'de minimis'. Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia. La linea per gli investimenti prevede finanziamenti fino a 400mila euro (200mila per le start-up), con durata fino a 15 anni, mentre quella per il capitale circolante arriva fino a 200mila euro con durata massima di 5 anni.

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