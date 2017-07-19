Sicilia: oltre 10 mln per interventi riqualificazione edilizia in 11 scuole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Via libera della giunta siciliana a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell'isola.

L'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con oltre 10 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 per rendere le scuole siciliane piu' sicure, accessibili e funzionali, favorendo anche la didattica digitale e a distanza. 'Con questo ulteriore intervento - afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano - il governo Schifani continua a investire per migliorare la qualita' degli ambienti scolastici che studenti e insegnanti vivono quotidianamente e conferma un impegno concreto per rendere le nostre scuole piu' sicure, inclusive e moderne, capaci di rispondere alle esigenze didattiche e formative. Il valore dei progetti finanziati supera i 10 milioni di euro di fondi comunitari dedicati a questo tipo di interventi, ma aggiungeremo anche le somme residue cosi' da finanziarli per intero'. Gli interventi riguardano undici Comuni della Sicilia e interessano istituti scolastici situati nelle province di Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Trapani.

