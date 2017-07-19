Sicilia: oltre 1 mln per sostenere e potenziare le attivita' paralimpiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Sostenere e potenziare l'attivita' sportiva paralimpica in Sicilia e garantire il diritto di partecipazione in condizioni di pari opportunita' e di uguaglianza a tutti gli atleti. E' questo l'obiettivo principale del decreto approvato dall'assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo che disciplina le modalita' per la richiesta e l'erogazione dei contributi alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per il 2026 la dotazione finanziaria ammonta a 1,1 milioni di euro, risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 del 19 luglio 2019 e destinate alle attivita' agonistiche, non agonistiche e a progetti di inclusione sociale.

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