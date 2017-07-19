Sicilia: oltre 1 mln per sostenere e potenziare le attivita' paralimpiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'L'approvazione di questo provvedimento - commenta l'assessore Elvira Amata - conferma l'impegno del governo Schifani verso lo sport paralimpico e l'inclusione sociale. Destinare 1,1 milioni di euro per la stagione 2026 significa dare forza ed energia alle tante societa' sportive siciliane che quotidianamente, tra mille difficolta', consentono ad atleti e atlete con disabilita' di praticare una disciplina sportiva, crescere e confrontarsi. Lo sport e' uno straordinario strumento di abbattimento delle barriere e di integrazione sociale: con queste risorse continuiamo a garantire pari dignita', opportunita' e supporto a chi promuove i valori piu' autentici della pratica sportiva nella nostra Isola'.

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