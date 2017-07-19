Sicilia: ok giunta a quattro progetti da oltre 12 mln per edilizia sanitaria
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - La giunta della Regione Siciliana ha dato il via libera all'utilizzo delle risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico (articolo 20 della legge 67/88), per un ammontare di 12.677.000 euro che serviranno a realizzare quattro nuovi progetti: la costruzione di un ospedale di comunita' a Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno; la ristrutturazione del padiglione 27 del Complesso Pisani in via Pindemonte a Palermo, da destinare a laboratorio di sanita' pubblica; l'acquisto di una risonanza magnetica per l'ospedale di Milazzo, nel Messinese; l'acquisto di una piattaforma sistema chirurgico robotico (tipo da Vinci XI) richiesta dall'Asp di Agrigento.
Gli interventi saranno cofinanziati dallo Stato (il 95% di risorse statali e il 5% dalla Regione Siciliana). Decurtando le somme destinate ai quattro progetti, il totale dei fondi ancora disponibili del piano di investimenti in edilizia sanitaria e' di 188 milioni circa.
com-Dca.
