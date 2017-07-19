Sicilia: ok giunta a mutuo da 1,5 mln con Cdp per edilizia scolastica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Via libera della giunta regionale siciliana, su proposta dell'assessorato regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519mila euro con Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica gia' programmati nei piani regionali 2015/2017. Il provvedimento autorizza l'utilizzo dei residui dei contributi pluriennali, accelerando la realizzazione di opere gia' avviate e finanziate dal ministero dell'Istruzione e del merito per un valore iniziale di circa 12 milioni di euro. L'operazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, poiche' i costi di ammortamento del prestito saranno sostenuti integralmente dallo Stato.

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